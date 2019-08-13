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  • 13.08.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 19:35

Salah'tan Türkiye paylaşımı

Yarın İstanbul'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi Türkiye'ye gelen 'da Mısırlı yıldız , sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

Salah'tan Türkiye paylaşımı

ile arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesinde İstanbul'a ayak basan Liverpool'da yıldız oyuncu , sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

Salah, İstanbul'a gelmelerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Türkiye" ifadesini kullanırken, bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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