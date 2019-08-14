Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Olympiakos’a boyun eğdi, kupaya veda etti. Okun Buruk’un öğrencileri yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Olympiakos'a dün gece de 2-0 yenilerek kupaya veda etti...



JOSE SA'YI GEÇEMEDİ

Başakşehir özellikle maçın ilk yarısında net fırsatlardan yararlanamadı. 35. dakikada Robinho kale dibinden topu Jose Sa'ya nişanladı. Tecrübeli kaleci 4-5 net gol pozisyonunu engelledi ve maçın adamı seçildi. Yunan temsilcisi Olympiakos'un gollerini 54. dakikada Semedeo ve 78'de penaltıdan Valbuena kaydetti. Başakşehir, yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.



MİNİ YORUM İLKER YAĞCIOĞLU: YENİ SİSTEM YENİ SORUNLAR

Başakşehir İstanbul'da rakibine yenilerek zaten tur şansını zora sokmuştu... Nitekim, Yunanistan'da da rakibine yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etti. Başakşehir, geçen sezon şampiyonluğu kaybetti. Ve bunun etkileri halen devam ediyor. Başakşehir, Abdullah Avcı'nın gidişi ve Okan Buruk'un göreve gelmesiyle yeni bir sistem deniyor. Bu sistemi oturtmak için zamana ihtiyaç var. Ancak görünen o ki Başakşehir yeni sezonda ligde zirve yarışının uzağında kalacak...