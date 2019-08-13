Bugünkü
Takvim

Costa iddiası!

İspanyol medyası, Costa’yı Fener’e yazdı.

Costa iddiası!
F.Bahçe için 'dan transfer iddiası gündeme geldi. Habere göre, Villarreal'in 31 yaşındaki sol beki Jaume Costa'nın peşinde ile birlikte Valencia ve Marsilya da var. Tecrübeli oyuncunun ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değere ise 4 milyon Euro.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCosta iddiası!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri