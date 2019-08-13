Costa iddiası!

F.Bahçe için İspanya'dan transfer iddiası gündeme geldi. Habere göre, Villarreal'in 31 yaşındaki sol beki Jaume Costa'nın peşinde Fenerbahçe ile birlikte Valencia ve Marsilya da var. Tecrübeli oyuncunun Villarreal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değere ise 4 milyon Euro.
- Spor
- 13.08.2019
- Gazete
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