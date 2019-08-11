Kanarya’dan tatsız prova

Fenerbahçe Cumhuriyet Kupası'nda karşılaştığı Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Böylece kupayı Yiğidolar kazanırken Sarı-Lacivertliler beklenen performansı gösteremedi. Kanarya maça Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdulcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Max Kruse, Moses ve Vedat Muriqi ilk onbiriyle başladı.
KRUSE'NIN GOLÜ YETMEDİ
Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Sivasspor 17. dakikada Caner Osmanpaşa ile 1-0 öne geçti. 38'de Mert Hakan'la skoru 2-0'a çıkaran Sivasspor devreyi 2-0 önde kapattı. 2. yarının 49. dakikasında F.Bahçe Max Kruse ile farkı bire indirmesine rağmen maçı 2-1 kazanan Sivas, Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.
KRUSE'NIN GOLÜ YETMEDİ
Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Sivasspor 17. dakikada Caner Osmanpaşa ile 1-0 öne geçti. 38'de Mert Hakan'la skoru 2-0'a çıkaran Sivasspor devreyi 2-0 önde kapattı. 2. yarının 49. dakikasında F.Bahçe Max Kruse ile farkı bire indirmesine rağmen maçı 2-1 kazanan Sivas, Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.
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