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’dan tatsız prova

21. ’nda ’a boyun eğdi. Caner ve Mert Yandaş’la 2 gol bulan Yiğidolar kupayı müzesine götürdü. Sarı-Lacivertliler’in tek golünü attı. lig öncesi iyi sinyaller vermedi.

Kanarya’dan tatsız prova
Fenerbahçe Cumhuriyet Kupası'nda karşılaştığı Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Böylece kupayı Yiğidolar kazanırken Sarı-Lacivertliler beklenen performansı gösteremedi. Kanarya maça Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdulcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Max Kruse, Moses ve Vedat Muriqi ilk onbiriyle başladı.

KRUSE'NIN GOLÜ YETMEDİ
Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan 17. dakikada Caner Osmanpaşa ile 1-0 öne geçti. 38'de Mert Hakan'la skoru 2-0'a çıkaran Sivasspor devreyi 2-0 önde kapattı. 2. yarının 49. dakikasında F.Bahçe ile farkı bire indirmesine rağmen maçı 2-1 kazanan Sivas, 'nı müzesine götürmeyi başardı.

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