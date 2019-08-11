Monaco'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Falcao'nun transferini bitirmek üzere olan Galatasaray, gözünü Nijeryalı forvet Blessing Eleke'ye çevirdi. Golcü oyuncunun menajeri de Galatasaray'ın ilgisini doğrularken, futbolcusuyla ilgilenen diğer kulüpleri de açıkladı.
Luzern forması giyen Blessing Eleke'nin menajeri Makinwa, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için teklifte bulunduğunu söyledi.
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