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  • 11.08.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 10:41

'a Falcao'nun ardından bir forvet daha | Galatasaray son dakika transfer i

Monaco'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Falcao'nun transferini bitirmek üzere olan , gözünü Nijeryalı forvet 'ye çevirdi. Golcü oyuncunun menajeri de Galatasaray'ın ilgisini doğrularken, futbolcusuyla ilgilenen diğer kulüpleri de açıkladı.

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