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Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un | DG Sivasspor:2 - Fenerbahçe:1 Maç sonucu

Fenerbahçe ile Sivasspor, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin tek golü Kruse'den geldi.

10.08.2019 22:26 - Son Güncelleme: 10.08.2019 22:26
Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un | DG Sivasspor:2 - Fenerbahçe:1 Maç sonucu

Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı çerçevesinde 21'incisi düzenlenen Cumhriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor kupanın sahibi oldu.


Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un | DG Sivasspor:2 - Fenerbahçe:1 Maç sonucu

Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.
3'üncü dakikada etkili gelişen Fenerbahçe atağında sağdan Murat Sağlam ortaladı, Muriqi uzandı ama topa dokunamadı.
5'inci dakikada sol kanattan Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda, Ozan boş durumda kafa vuruşunu yaptı, kaleci Samassa'nın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un | DG Sivasspor:2 - Fenerbahçe:1 Maç sonucu

9'uncu dakikada sağ kanattan Fenerbahçe etkili geldi. Murat Sağlam ceza alanına girip yerden geriye doğru çıkardı.

Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un | DG Sivasspor:2 - Fenerbahçe:1 Maç sonucu

Kruse'nin şutunu Samassa çeldi. Dönen topu alan Demir Grup Sivasspor bu kez tehlike yarattı. Sağdan Erdoğan ceza alanına sokulup ortaladı, Yatabare'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un | DG Sivasspor:2 - Fenerbahçe:1 Maç sonucu

16'ncı dakikada sol kanattan ceza alanına yaklaşan Mert Hakan'ın plase şutunu kaleci Altay uzanarak kornere çeldi.
17'nci dakikada sağ kanattan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmanın müdahale edemediği top arka tarafta boş durumdaki Caner'in önüne geldi.

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