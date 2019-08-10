Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un | DG Sivasspor:2 - Fenerbahçe:1 Maç sonucu

Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı çerçevesinde 21'incisi düzenlenen Cumhriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor kupanın sahibi oldu.



