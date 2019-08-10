Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un | DG Sivasspor:2 - Fenerbahçe:1 Maç sonucu
Fenerbahçe ile Sivasspor, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin tek golü Kruse'den geldi.
10.08.2019 22:26
- Son Güncelleme: 10.08.2019 22:26
Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.
3'üncü dakikada etkili gelişen Fenerbahçe atağında sağdan Murat Sağlam ortaladı, Muriqi uzandı ama topa dokunamadı.
5'inci dakikada sol kanattan Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda, Ozan boş durumda kafa vuruşunu yaptı, kaleci Samassa'nın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
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