Fiorentina Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Galatasaray İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk olacak. Bu nedenle taraftarlar arama motorlarında Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, GS Fiorentina hazırlık maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar....

FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.