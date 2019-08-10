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  • 10.08.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 23:20

maçı hangi kanalda? 2019 GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, maçı hangi kanalda? İşte Fiorentina Galatasaray hazırlık maçına dair detaylar...

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Fiorentina Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Galatasaray İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk olacak. Bu nedenle taraftarlar arama motorlarında Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, GS Fiorentina hazırlık maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar....

FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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