Fenerbahçe ile Sivasspor, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Final müsabakası öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Kruse, Ferdi, Moses, Muriqi
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Mert, Hakan Aslan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Kruse, Ferdi, Moses, Muriqi
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Mert, Hakan Aslan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare
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