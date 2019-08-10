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  • 10.08.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 19:21

ve 'un Finali'ndeki 11'i belli oldu

ile , Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'nda karşı karşıya geliyor. Final müsabakası öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
ile , Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'nda karşı karşıya geliyor. Final müsabakası öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Kruse, Ferdi, Moses, Muriqi

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Mert, Hakan Aslan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

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