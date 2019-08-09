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  • 09.08.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 18:44

Son dakika haberleri... 'da 4 imza birden

daha önce haberini duyurduğu , , ve için imza töreni düzenledi.

Çaykur Rizespor'da 4 imza birden

'da Boldrin, Barış, Tarık ve Erdinç için imza töreni düzenlendi.

Rize'nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle 'den Çaykur Rizespor'a olan ile 5 yıllık, 'da VfL Bochum, 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor'da forma giyen, 'dan transfer ettiği ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe'den kiralık olarak Rizespor'a katılan tanıtıldı.

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