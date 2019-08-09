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  • 09.08.2019 22:03
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 22:03

'e Almanya'dan dev talip!

Milli futbolcumuz 'e Alman devi talip oldu. Alman ekibi bu sezonki öncelikli transfer hedefi olan Leroy Sane'nin sakatlanmasının ardından, kanat transferi için rotayı Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder'e çevirdi.

Cengiz Ünder'e dev talip!

basınının önde gelen temsilcilerinden Sky Italia, Bayern'in Inter'den Ivan Perisic ve Roma'dan Türk futbolcu 'i hedeflediğini idda etti. Ayrıca Alman devinin her iki oyuncuyu birden de alabileceğini belirten haberde, iki oyuncunun sık sık kanat değiştirmeyi sevdiği ve birlikte oynayabilecekleri bildirildi.

6 GOL 11 ASİST
İsmi transferde daha önce ile de anılan 22 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma forması ile 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asist ile oynadı.

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