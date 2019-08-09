UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, seyircisiz oynanan maçta Sparta Prag'a konuk oldu. 5. dakikada Tetteh'ten aldığı topla kale çizgisine inen Hasek içeri çevirdi. Travnik müsait pozisyonda topu direğe nişanladı. 15. dakikada korner atışında altıpas üzerinde yükselen Costa, Uğurcan'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.







PRAG FARKI 2'YE ÇIKARTIYOR

İlk yarının son dakikasında Trabzonspor ceza sahasına giren Tetteh müsait durumdan gol vuruşunu yapmak üzereyken Hosseini kritik bir müdahele yaptı. Maçın ilk yarısı Sparta Prag'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 2. yarıya iyi başlayan Trabzon oldu ama gol yine Sparta Prag'dan geldi.







80'DEN SONRA 'FIRTINA' ESTİ

68. dakikada Kanga çok uzak mesafeden kaleyi denedi ve golü buldu. Trabzonspor'un aradığı gol 84. dakikada geldi. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Ekuban harika bir vole ile topu filelerle kucaklaştırdı: 1-2. 89'da beraberlik golü buldu. Sörloth, ceza alanında ustaca döndü ve harika vurdu skoru ilan etti: 2-2.







AĞAOĞLU: HENÜZ BİTMEDİ!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maç sonunda mutluydu. Buna karşın ihtiyadı elden bırakmayan Ağaoğlu, "Rövanş oynanmadan turu geçtik diyemeyiz. Oyuncu değişiklikleri bize avantajı getirdi" diye konuştu.