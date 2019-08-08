UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 2 - 2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 2-0 geriden gelerek son 10 dakika içinde bulduğu gollerle rövanş öncesi avantajı kaptı.





Çekya'nın Prag kentindeki Letna Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 16'ncı dakikada Nhamoinesu ve 68'inci dakikada Kanga kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 84'üncü dakikada Ekuban ve 88'inci dakikada Sörloth'dan geldi.





Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı.

TRABZONSPOR 3 YIL ARADAN SONRA AVRUPA LİGİ'NDE

Sparta Prag'ın, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.

Bordo mavili ekip, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa Ligi'nde bir maçta mücadele etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.

Öte yandan Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.



''İKİNCİ YARIDA DAHA DERLİ TOPLUYDUK''

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman maç sonu konuşmasında, ''Başlangıçlar zor demiştik. Biz bugün zordan ötesinde kötü başladık. Bizim normalde geçen seneden kalan oyun kalitemiz vardı. İkinci yarıda daha derli topluyduk. Hata yapmadık mı? Tabi yaptık. Ancak ben oyuncularıma da hak veriyorum. Ağır antrenmanlar yaptılar. Bugün inşallah bütün hatalarımızı burada bırakarak ve sayısını azaltarak devam etmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.





Rakip hakkında da konuşan Ünal Karaman, "Sparta Prag iyi ve hazır bir takım. Kolay bir takım gibi konuşuyorlar ama hiç öyle değil." diye konuştu..