Falcao transferinde flaş gelişme! Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gidiyor

Abdurrahim Albayrak ile Ahmet Bulut bugün Falcao transferini bitirmek için bugün Fransa'ya gidiyor.​ Albayrak ve Bulut ikilisi TK1815 uçuş numaralı Nice uçağı ile Türkiye'den hareket edecek ve akşam saatlerinde Monaco'da olacak. Albayrak, Falcao transferini bitirmek için Galatasaray'la birlikte Fiorentina hazırlık maçı için Floransa'ya gitmedi.