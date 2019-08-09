GaleriSpor

Galatasaray'da Ait Bennasser sesleri | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha arayışlarını sürdürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Seri'nin yanına partner arayan sarı-kırmızılı ekip Monaco'da forma giyen Faslı orta sahayı gündemine aldı.

09.08.2019 15:19 - Son Güncelleme: 09.08.2019 15:43
Galatasaray'da Ait Bennasser sesleri | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Sezonu Süper Kupa zaferiyle birlikte 3 kupa ile tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da Ait Bennasser sesleri | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Sarı-Kırmızılı ekip Falcao transferinde mutlu sona yaklaşırken, orta saha için arayışlar devam ediyor.

Galatasaray'da Ait Bennasser sesleri | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut ikilisi Falcao transferine nokta koymak için Fransa'ya giderken, masada Falcao'dan başka bir ismin daha bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Ait Bennasser sesleri | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Seri'nin yanına mutlaka bir takviye isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlar devam ederken, Monaco'nun Faslı orta saha oyuncusu Ait Bennasser gündeme geldi.

Galatasaray'da Ait Bennasser sesleri | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Albayrak'ın, orta sahanın ortasında oynayan 23 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Falcao transferinde flaş gelişme! Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gidiyor
Falcao transferinde flaş gelişme! Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gidiyor