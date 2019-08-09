Galatasaray'da Ait Bennasser sesleri | Galatasaray son dakika transfer haberleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha arayışlarını sürdürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Seri'nin yanına partner arayan sarı-kırmızılı ekip Monaco'da forma giyen Faslı orta sahayı gündemine aldı.
09.08.2019 15:19
- Son Güncelleme: 09.08.2019 15:43
Sezonu Süper Kupa zaferiyle birlikte 3 kupa ile tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılı ekip Falcao transferinde mutlu sona yaklaşırken, orta saha için arayışlar devam ediyor.
Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut ikilisi Falcao transferine nokta koymak için Fransa'ya giderken, masada Falcao'dan başka bir ismin daha bulunduğu öğrenildi.
Seri'nin yanına mutlaka bir takviye isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlar devam ederken, Monaco'nun Faslı orta saha oyuncusu Ait Bennasser gündeme geldi.
Albayrak'ın, orta sahanın ortasında oynayan 23 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.