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  • 08.08.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 18:33

Son dakika: maçındaki olaylar nedeniyle 'ya sevk edildi

Sezonu şampiyon kapatan ve son olarak Türkiye Süper Kupası'nı evine götüren 'a şoku. Galatasaray, TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

G.Saray PFDK'ya sevk edildi!

Sarı-Kırmızılı ekip dün oynanan TFF Süper Kupa finalinde saha olayşlarına neden olduğu gerekçesiyle 'na () sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklama:

Hukuk Müşavirliği'nce 08.08.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir

1- A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan -GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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