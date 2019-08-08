Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan kiraladığı ve geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı futbolcuların Süper Kupa zaferiyle ilgili sosyal medya hesaplarına attıkları fotoğrafları beğendi.
Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Galatasaray'da Donk ve Mert Çetin'in Süper Kupa zaferi sonrası yaptığı paylaşımları beğendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.