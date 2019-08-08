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  • 08.08.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 15:44

'ten lileri çıldırtacak beğeni! 'ın kupa...

'nin Al Ittihad'dan kiraladığı ve geçtiğimiz yıllarda 'da forma giyen , sarı-kırmızılı futbolcuların Süper Kupa zaferiyle ilgili sosyal medya hesaplarına attıkları fotoğrafları beğendi.

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