Sparta Prag - Trabzonpor karşılaşması için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor'un rakibi Çek ekibi Sparta Prag. Karadeniz ekibi deplasmandan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak istiyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçı deplasmanda oynanacak. Sparta Prag - Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 8 Ağustos'ta oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İkinci maç ise Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Sparta Prag rövanş maçı ise 15 Ağustos'ta oynanacak.