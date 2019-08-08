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  • 08.08.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 17:58

maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ne zaman?

karşılaşması için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Trabzonspor'un ilk karşılaşması heyecanla bekleniyor. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyen futbolseverler canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Sparta Prag-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Sparta Prag - Trabzonpor karşılaşması için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor'un rakibi Çek ekibi Sparta Prag. Karadeniz ekibi deplasmandan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak istiyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçı deplasmanda oynanacak. Sparta Prag - Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 8 Ağustos'ta oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İkinci maç ise Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Sparta Prag rövanş maçı ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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