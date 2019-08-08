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  • 08.08.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 22:39

Falcao, 'nun maçı kadrosuna alınmadı

1'in ilk haftasında ile sahasında karşılaşacak olan 'da Kolombiyalı forvet oyuncusu , Monaco'nun yarın saat 21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Monaco'dan flaş Falcao kararı

1'in ilk haftasında ile sahasında karşılaşacak olan 'da maç kadrosuna alınmadı.

'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun yarın saat 21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;
Kaleci: Benaglio, Lacomte
Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo
Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore
Forvet: Foster, Sylla

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