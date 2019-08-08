Galatasaray'da Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Geleceği gün belli oldu

Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm çözülüyor. Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Falcao, %100 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım."