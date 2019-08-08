Galatasaray'da Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Geleceği gün belli oldu
Galatasaray'da Radamel Falcao transferinde sıcak saatler... Önce Türk iç mimar Şafak Çak'ın Falcao paylaşımları, ardından Radamel Falcao'nun Galatasaray'ın Süper Kupa şampiyonluğu sonrası Fernando Muslera'nın fotoğrafının altına yaptığı 'Cimbombom' yorumu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı. Kolombiyalı'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte Falcao transferinde yaşanan son dakika gelişmesi ve geleceği tarih.
SARI-KIRMIZILILAR İÇİN VARSA YOKSA FALCAO
Akhisar ile oynanan maçın ardından Türkiye Süper Kupası'na uzanan son şampiyon Galatasaray'da, Radamel Falcao transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Kolombiyalı'nın Türkiye'ye geliş tarihi hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Falcao ve Galatasaray arasındaki sosyal medya flörtü bu iddiayı destekler nitelikte... İşte Radamel Falcao hakkındaki son dakika transfer gelişmesi.
Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm çözülüyor. Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Falcao, %100 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım."