Cimbom adeta Falcao ile yatıp, Falcao ile kalkıyor... Transferde gelinen son durumu ise TAKVİM açıklıyor... Menajer Ahmet Bulut önceki gece eşi Ayşe Bulut ile birlikte Kolombiyalı yıldız ve eşi Lorelei Taron'u Monaco'daki evlerinde konuk edip baş başa yemek yedi.
- Spor
- 08.08.2019
- Gazete
Falcao evini boşalttı ilk uçakla gelecek! Falcao transferinde son durumu TAKVİM açıklıyor
Önceki akşam Ahmet Bulut ve eşi Ayşe Bulut, Monaco’daki evlerinde Kolombiyalı yıldız ve eşi Lorelei Taron’u konuk etti. Bütün pürüzlerin giderilmesi sonrası Monte Carlo’da 6 yıldır yaşadığı evi boşaltarak otele yerleşen Falcao, Monaco forvet alır almaz ilk uçakla İstanbul’a gelecek.
Cimbom adeta Falcao ile yatıp, Falcao ile kalkıyor... Transferde gelinen son durumu ise TAKVİM açıklıyor... Menajer Ahmet Bulut önceki gece eşi Ayşe Bulut ile birlikte Kolombiyalı yıldız ve eşi Lorelei Taron'u Monaco'daki evlerinde konuk edip baş başa yemek yedi.
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