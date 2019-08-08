Bugünkü
Takvim

Falcao evini boşalttı ilk uçakla gelecek! Falcao inde son durumu TAKVİM açıklıyor

Önceki akşam ve eşi , ’daki evlerinde Kolombiyalı yıldız ve eşi ’u konuk etti. Bütün pürüzlerin giderilmesi sonrası ’da 6 yıldır yaşadığı evi boşaltarak otele yerleşen Falcao, Monaco forvet alır almaz ilk uçakla ’a gelecek.



Cimbom adeta Falcao ile yatıp, Falcao ile kalkıyor... Transferde gelinen son durumu ise TAKVİM açıklıyor... Menajer Ahmet Bulut önceki gece eşi Ayşe Bulut ile birlikte Kolombiyalı yıldız ve eşi Lorelei Taron'u Monaco'daki evlerinde konuk edip baş başa yemek yedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFalcao evini boşalttı ilk uçakla gelecek! Falcao transferinde son durumu TAKVİM açıklıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri