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  • 06.08.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:28

Son dakika: , transferini resmen açıkladı | Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli belli oldu

Son dakika haberine göre Fransa'nın takımı transferini resmi sitesinden duyurdu. Genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı deklare edildi. Trabzon da Yusuf Yazıcı transferini KAP'a bildirdi. Bildirilen açıklamada yıldız oyuncunun bonservis bedelinin 16,5 milyon euro + bonuslar olduğu açıklandı.

Fransa Ligue 1 takımlarından , Trabzon forması giyen genç futbolcu 'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme yazısında, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, milli yıldızın kariyer geçmişine dair uzun bir metin hazırlandı. Yusuf Yazıcı'nın yetenekleri sayesinde henüz 20 yaşında A Milli Takım formasını sırtına geçirdiğine dikkat çekildi.

Fransız kulübünün bu transfer için 'a 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir oyuncu vereceği ifade ediliyor.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ!
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda, anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;
-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.
-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.
-Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.
-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.
-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

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