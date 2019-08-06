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  • 06.08.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:51

: 'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

haberine göre Beko Takımı'nın yıldız oyuncusu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Güler ile kulüp arasında bulunan sözleşmedeki opsiyon maddesinin kullanılmadığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Beko Takımı'nın yıldız oyuncusu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Güler ile kulüp arasında bulunan sözleşmedeki opsiyon maddesinin kullanılmadığı duyuruldu.

İşte yapılan açıklama:
"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.

Fenerbahçe Beko'ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır.

Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."

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