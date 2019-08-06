Trabzonspor'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi.
12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak 'Vira bismillah' notunu paylaştı.
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da 97 numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde KAP'a açıklaması bekleniyor.
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