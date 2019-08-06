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  • 06.08.2019 08:41
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 08:41

Lille formasını giydi! İlk mesajı bakın ne oldu

'dan Lille'e olan yeni takımının formasını ilk kez giydi. Yusuf'un yeni forma numarası 12 oldu. Formayı giyen Yazıcı, hesabından bir fotoğraf paylaşarak ‘Vira bismillah’ notunu düştü.

Yusuf formayı giydi! İlk mesajı bakın ne oldu

'a veda ederek 'nın yolunu tutan , Lille formasını giydi.

12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, hesabından bir fotoğraf paylaşarak 'Vira bismillah' notunu paylaştı.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da 97 numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor'un i kısa süre içerisinde KAP'a açıklaması bekleniyor.

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