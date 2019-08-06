Fenerbahçe-Cagliari maçı hangi kanalda? Yeni sezonun başlamasına kısa süre kaldı. İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin karşılaşma detayları belli oldu. Transfer haberleriyle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe'de hedef taraftarı karşısında galibiyet almak. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 2019 FB hazırlık maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.