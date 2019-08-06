Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 06.08.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 10:32

maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 2019 FB hazırlık maçı ne zaman?

maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'in başlamasına iki hafta kala Fenerbahçe, hazırlık maçında Cagliari'yi konuk edecek. 72 gün sonra evinde taraftarı karşısına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin hazırlık maçı detayları belli oldu. Peki, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 2019 FB hazırlık maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Cagliari maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Cagliari maçı hangi kanalda? Yeni sezonun başlamasına kısa süre kaldı. İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin karşılaşma detayları belli oldu. Transfer haberleriyle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe'de hedef taraftarı karşısında galibiyet almak. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 2019 FB hazırlık maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 2019 FB hazırlık maçı ne zaman?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri