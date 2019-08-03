‘Süper’ kriz sona erdi

Türk futbolunu uzun süredir meşgul eden kriz tatlıya bağlandı... Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş beIN Sports, yapılan uzun pazarlıkların ardından Süper Lig'in yayın anlaşması konusunda el sıkıştı.
ÖNCE ORMAN'LA GÖRÜŞTÜ
Dün ilk olarak Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman görüştü. Yapılan toplantının ardından Özdemir, yayıncı kuruluşun yetkilileri ile bir araya geldi. Ve taraflar yıllık 410 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme için el sıkıştı.
GİDEREK BÜYÜYEN ÇALIŞMA
Dolar kurunun da yeni anlaşmada 5.80'e sabitleneceği belirtildi. Anlaşma sonrası beIN Sports'un yetkilileri ile basının karşısına çıkan Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alıyoruz. Stratejik ortağımız beIN Sports ile giderek büyüyen bir çalışma yapmak istiyoruz" dedi.
ÖNCE ORMAN'LA GÖRÜŞTÜ
Dün ilk olarak Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman görüştü. Yapılan toplantının ardından Özdemir, yayıncı kuruluşun yetkilileri ile bir araya geldi. Ve taraflar yıllık 410 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme için el sıkıştı.
GİDEREK BÜYÜYEN ÇALIŞMA
Dolar kurunun da yeni anlaşmada 5.80'e sabitleneceği belirtildi. Anlaşma sonrası beIN Sports'un yetkilileri ile basının karşısına çıkan Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alıyoruz. Stratejik ortağımız beIN Sports ile giderek büyüyen bir çalışma yapmak istiyoruz" dedi.
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