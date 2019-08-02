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  • 02.08.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 16:55

: 'de yayıncı kuruluş krizi çözüldü

haberine göre 'de kulüpler ile yayıncı kuruluş arasında haftalardır süren yayın krizi mutlu sonla sonuçlandı. TFF, kulüpler ile Bein ts 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Süper Lig'de yayıncı kuruluş krizi çözüldü

Günlerdir süren yayın krizinde mutlu son... TFF, kulüpler ile Bein ts 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı.

Daha önceki anlaşma 500 milyon dolar + KDV şeklindeyken, kur sabitlenmesi bulunmuyordu.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor...

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