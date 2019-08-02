Günlerdir süren yayın krizinde mutlu son... TFF, kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı.

Daha önceki anlaşma 500 milyon dolar + KDV şeklindeyken, kur sabitlenmesi bulunmuyordu.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor...