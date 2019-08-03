Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kiraladığı Yunan golcü Mitroglou, beklentileri karşılayamamıştı.
Diagne ile birlikte takımdan gönderilmesi planlanan 31 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan talip çıktı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kiraladığı Yunan golcü Mitroglou, beklentileri karşılayamamıştı.
Diagne ile birlikte takımdan gönderilmesi planlanan 31 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan talip çıktı.
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