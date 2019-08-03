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  • 03.08.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 10:59

'da 'na talip çıktı | Galatasaray son dakika transfer i

Diagne ile birlikte devre arası transfer döneminde kadrosuna katılan ancak beklentileri karşılayamayan 'na Fransa'dan talip çıktı. Nantes'ın Yunan golcüyü istediği ve Mitroglou'nun ücretinin bir kısmını Galatasaray'ın ödeyeceği iddia edildi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kiraladığı Yunan golcü Mitroglou, beklentileri karşılayamamıştı.

Diagne ile birlikte takımdan gönderilmesi planlanan 31 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan talip çıktı.

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