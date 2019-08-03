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  • 03.08.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 17:11

Son dakika: 'de ilk 3 haftanın programı açıklandı!

2019-2020 Cemil Usta Sezonu ilk 3 haftanın müsabaka programı açıklandı. Süper Lig, 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı!

2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programını açıkladı. Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.

İşte ilk 3 haftanın programı:


1. HAFTA


2.HAFTA


3.HAFTA

Bununla birlikte, FK'nın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselmesi ve Play-Off Turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, 'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.

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