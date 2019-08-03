Türkiye Futbol Federasyonu 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programını açıkladı. Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Grup Fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.

İşte ilk 3 haftanın programı:





1. HAFTA



2.HAFTA



3.HAFTA

Bununla birlikte, Medipol Başakşehir FK'nın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselmesi ve Play-Off Turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, Yeni Malatyaspor'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.