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  • 03.08.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 16:35

Kulübü Başkanı : 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz

Kulübü Başkanı çalışamlarına ilişkin bilgi verdi. Eylül ayına kadar transfer için vakitleri olduğunu belirten Orman, "Ligin başlamasına transferler bitmez, eylüle kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması!

Kulübü Başkanı , çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"2-3 MEVKİYE OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"
Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığı seçiminde oyunu kullanan Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eylül ayına kadar transfer için vakitleri olduğunu belirterek, "Ligin başlamasına transferler bitmez, eylüle kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz. Belli bölgeler var. Sol stoper almak istiyoruz. Belki bir de sol bek alacağız. Ondan sonrasına bakacağız. Belki ilerideki üçlüye de bir takviye yaparız." diye konuştu.

SAKATLIK AÇIKLAMASI
Avusturya kampından üst üste gelen sakatlık haberlerine değinen Orman, "Olur öyle şeyler. Geniş bir kadromuz var. Bazı takviyeler de yapacağız. Üzücü şeyler ancak futbolun içinde olan şeyler bunlar." ifadelerini kullandı.

maç yayınları için , kulüpler ve yayıncı kuruluşun anlaşmaya varmasını değerlendiren Fikret Orman, "Türk sporu için hayırlısı olsun. Lig başlıyor. Yayıncı kuruluş, bizim yayıncı kuruluşumuz. Bu da güzel bir lig. İnşallah hızlıca takımlara taahhüt ettikleri ödemeleri yaparlar ve güzelce ligimiz başlar. Futbolseverlere de güzel bir lig, akılda kalacak bir sezon yaşatırız. Bunun umudu içerisindeyim." şeklinde konuştu.

Orman, divan kurulu başkanlığı seçimi ile ilgili üç adaya da başarılar diledi.

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