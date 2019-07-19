TFF 1. Lig fikstür çekimi,yapıldı. Fikstür çekimi,, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF 1. Lig kulüpleri başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "TFF 1. Lig, federasyonumuzun gözbebeği bir organizasyon. Heylecan kadar fair play ruhunun da önde olmasını diliyorum" dedi.