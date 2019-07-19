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’in ardından 1. Lig’de de fikstür çekimi yapıldı

2019-2020 sezonu 1. Lig fikstür çekimi dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi. 18 kulübün mücadele edeceği ligde ilk 2 sırayı alacak takımlar direkt ’e yükselecek. 3 ile 6. sıradakiler ise play off oynayacak...



2019-2020 TFF 1. Lig fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF 1. Lig kulüpleri başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "TFF 1. Lig, federasyonumuzun gözbebeği bir organizasyon. Heylecan kadar fair play ruhunun da önde olmasını diliyorum" dedi.

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