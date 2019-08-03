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  • 03.08.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 18:55

, Havalimanı’na getirildi

ve arasında, 14 Ağustos Çarşamba günü 'ta oynanacak finali öncesinde, , Süper Kupa ile kupaları Havalimanı'nda sergileniyor. 'nde özel platforma konulan kupalara, yerli ve yabancı yolcular yoğun ilgi gösteriyor

Süper Kupa İstanbul'da!

İngiliz takımları ve arasında, 14 Ağustos Çarşamba günü 'ta oynanacak finali nedeniyle UEFA , Süper Kupa ile kupaları Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı.

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde mücadelenin oynanacağı İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları için 'ndeki alanda özel platform oluşturuldu. Kırmızı halının bulunduğu platformda sergilenen kupaların çevresinde güvenlik görevlileri yer alıyor.

Yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği kupaların yaklaşık bir metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Kupalara dokunmak isteyen kişilere görevlilerce çeşitli uyarılar yapılıyor.

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