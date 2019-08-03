Galatasaray Panathinaikos maçı hangi kanalda? Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek. Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı. Peki, Galatasaray Panathinaikos maçı hangi kanalda? 2019 GS hazırlık maçı saat kaçta? İşte karşılaşmaların detayları...

GALATASARAY-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Panathinaikos hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.