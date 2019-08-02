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  • 02.08.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 16:58

'dan Falcao'nun 'a transferi hakkında flaş açıklama

Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, 'ın ilgilendiği Falcao'nun transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Falcao hakkında "Sadece Galatasaray değil, birçok takım ilgileniyor." diyen Petrov, "Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum." dedi.

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Radamel Falcao hakkında konuştu.

Galatasaray'ın teklifini doğrulayan Petrov: "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli." dedi.

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