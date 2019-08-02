Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Radamel Falcao hakkında konuştu.



Galatasaray'ın teklifini doğrulayan Petrov: "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli." dedi.