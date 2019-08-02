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  • 02.08.2019 14:45
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 14:45

'a karşı! 2019 Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona iddialı giriş yapmak istiyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Galatasaray-Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman?

Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman? 2018-2019 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek istiyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek Galatasaray'ın hazırlık maçı detayları belli oldu. Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Panathinaikos hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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