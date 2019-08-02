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Galatasaray'dan Falcao hakkında flaş açıklama! "O gerçekleşmeden..."

Ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Falcao transferinde tüm şartları zorluyor. Monaco'nun Kolombiyalı yıldızını transfer etmek için günlerdir yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı yönetimden transfer ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Galatasaray yöneticileri Falcao transferinde "zamana ihtiyacımız var" derken, transferin gerçekleşmesinin de bir şarta bağlı olduğunu belirtti. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

02.08.2019 10:07 - Son Güncelleme: 02.08.2019 10:13
Galatasaray'dan Falcao hakkında flaş açıklama! O gerçekleşmeden...

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

Galatasaray'dan Falcao hakkında flaş açıklama! O gerçekleşmeden...

Kadrosuna bir golcü ve orta saha transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa'dan gelecek müjdeli haberi bekliyordu.

Galatasaray'dan Falcao hakkında flaş açıklama! O gerçekleşmeden...

Sporx'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, Falcao'nun transferini bir an önce noktalamak istiyor.

Galatasaray'dan Falcao hakkında flaş açıklama! O gerçekleşmeden...

İmzanın önündeki en büyük problemin Monaco'nun alacağı golcü olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Falcao hakkında flaş açıklama! O gerçekleşmeden...

Fransız ekibi Andre Silva'nın sağlık kontrollerini geçememesinin ardından Falcao'yu bırakmak için yeni golcü şartı getirdi.

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