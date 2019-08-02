Galatasaray'dan Falcao hakkında flaş açıklama! "O gerçekleşmeden..."

Ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Falcao transferinde tüm şartları zorluyor. Monaco'nun Kolombiyalı yıldızını transfer etmek için günlerdir yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı yönetimden transfer ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Galatasaray yöneticileri Falcao transferinde "zamana ihtiyacımız var" derken, transferin gerçekleşmesinin de bir şarta bağlı olduğunu belirtti. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

02.08.2019 10:07 - Son Güncelleme: 02.08.2019 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





