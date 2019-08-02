Galatasaray Akhisarspor maçı için geri sayım başladı. TFF tarafından yapılan açıklama ile birlikte karşılaşmanın detayları belli olmuştu. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyenler biletlerini almaya başladılar. Bilet fiyatları ve karşılaşmanın ayrıntılarını haberimizde derledik. Peki, Galatasaray Akhisarspor bilet fiyatları ne kadar? 2019 TFF Süper Kupa Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GALATASARAY AKHİSARSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Akhisarspor tribünleri

Kapalı Tribün: 100 TL

Kuzey Tribün: 50 TL

Galatasaray tribünleri

Maraton Tribünü: 100 TL

Güney Tribünü: 50 TL