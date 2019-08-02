Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 02.08.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 11:57

bilet fiyatları ne kadar? 2019 , saat kaçta, hangi kanalda?

maçı biletleri satışa çıktı. TFF Süper Kupa'da mücadele edecek Galatasaray ile Akhisarspor'un karşılaşma detayları belli oldu. Peki, Galatasaray Akhisarspor bilet fiyatları ne kadar? 2019 TFF Süper Kupa Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray-Akhisarspor bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Akhisarspor maçı için geri sayım başladı. TFF tarafından yapılan açıklama ile birlikte karşılaşmanın detayları belli olmuştu. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyenler biletlerini almaya başladılar. Bilet fiyatları ve karşılaşmanın ayrıntılarını haberimizde derledik. Peki, Galatasaray Akhisarspor bilet fiyatları ne kadar? 2019 TFF Süper Kupa Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GALATASARAY AKHİSARSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Akhisarspor tribünleri
Kapalı Tribün: 100 TL
Kuzey Tribün: 50 TL

Galatasaray tribünleri
Maraton Tribünü: 100 TL
Güney Tribünü: 50 TL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Akhisarspor bilet fiyatları ne kadar? 2019 TFF Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri