Aslan’da durmak yasak!

Cimbom yeni sezon hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Fatih Terim'in neşesi dikkatlerden kaçmadı.
YENİLERLE KONUŞTU
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in idman öncesinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yapması ve fikir-alışverişinde bulunduğu gözlendi.
YENİLERLE KONUŞTU
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in idman öncesinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yapması ve fikir-alışverişinde bulunduğu gözlendi.
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