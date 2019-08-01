Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın, Slovenya'da oynanan karşılaşmada kaleci Farnolle'un ırkçı saldırıya maruz kaldığını açıkladı.





"IRKÇI BİR SALDIRI VAR"

Konu hakkında maç sonu açıklama yapan Sergen Yalçın, "Müsabakanın üzücü anları oldu, kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var, çocuk içeride ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar, Avrupa'da bunun olmasını yadırgadık." dedi.

"İĞRENÇ BİR MAÇ YÖNETTİ"

Hakemi de eleştiren Sergen Yalçın, "Hakem arkadaş maalesef, böyle bir düşmanlık olamaz. İğrenç bir maç yönetti. Böyle hakemlerle tur geçmek büyük başarı." şeklinde konuştu.