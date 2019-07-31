Real Madrid Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Audi Cup 2019'da heyecan bugün sona erecek. İlk karşılaşmalar dün oynandı. Dünkü maç sonuçlarına göre, Fenerbahçe, ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 yenildi. İspanya'nın Real Madrid takımı ise UFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham'a 1-0 yenildi. Bu sonuçların ardından kazanan takımlar final karşılaşması için hazırlıklara başlarken, Fenerbahçe ile Real Madrid üçüncülük maçına çıkacak. Peki, Real Madrid Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Audi Cup 2019 FB üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

REAL MADRİD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Audi Cup turnuvasına katılan ilk Türk unvanı olan Fenerbahçe, üçüncülük maçında Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Fenerbahçe maçı bugün Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

TÜRK TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Türk futbolseverler, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Münih'teki Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nda Fenerbahçe'nin maçını yaklaşık 15 bin Türk taraftar tribünden izledi.

Tribünde Fenerbahçe formalı taraftarların yanı sıra milli takım ve diğer Türk kulüplerinin formalarını giyen taraftarlar da yer aldı.