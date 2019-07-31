Galatasaray - Panathinaikos maçı için geri sayım başladı. Yunanistan'ın aktif kulüpler arasındaki en eski tarihe sahip takımı olan Panathinaikos, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu olacak. Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Peki, Galatasaray - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS hazırlık maçı hangi kanalda? İşte kaşrılaşmanın detayları...

GALATASARAY - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Galatasaray, Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Panathinaikos hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.