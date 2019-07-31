Fenerbahçe moral arıyor! İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i
Sezon öncesi hazırlık kapsamında katıldığı Audi Cup 2019 turnuvasında ev sahibi Bayern Münih'e 6-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, 3'üncülük maçında Tottenham'a 1-0'lık skorla yenilen Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ersun Yanal, dünkü yenilgi sonrası futbolcularını motive etmeye çalışırken kafasındaki 11'i de belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i...
31.07.2019 12:58
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Bayern Münih'ten alınan farklı yenilgi sonrası keyiflerin kaçtığı Fenerbahçe'de Real Madrid karşılaşması için geri sayım başladı.
Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup'ta bu yıl Alman ekibinin yanı sıra Real Madrid ve Tottenham ile katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ikinci maçında alacağı galibiyetle turnuvayı üçüncülükle tamamlamak istiyor.
Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak zorlu mücadele bugün saat 19:00'da oynanacak.
Sarı-Lacivertlilerde dev maç öncesi Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın yokluğu netleşirken, Hasan Ali'nin de kadroda yer alması beklenmiyor.
Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Hertha Berlin maçında sakatlanırken, Hasan Ali Bayern Münih maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.