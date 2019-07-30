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  • 30.07.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 19:08

'da bağımsız yönetim kurulu üyesi istifa etti

Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi 'in görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi...
'da bağımsız yönetim kurulu üyesi 'in görevinden istifa etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan bildirimde, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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