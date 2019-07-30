Real Madrid Tottenham maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İspanya temsilcisi Real Madrid, son yılların yükselen takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti İngiltere temsilcisi Tottenham ile Audi Cup 2019'da mücadele edecek. Peki, Real Madrid Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman? Audi Cup 2019 saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

REAL MADRİD - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Audi Cup 2019'da Real Madrid ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Tottenham maçı bugün Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın kazananı, Fenerbahçe - Bayern Münih maçının kazananı ile final maçı oynayacak.