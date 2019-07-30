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  • 30.07.2019 13:11
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 13:11

maçı hangi kanalda, ne zaman? saat kaçta başlayacak?

- maçı için geri sayım başladı. 'da mücadele edecek iki ekipde karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için tüm kozlarını ortaya koyacaklar. Futbolseverler karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, hangi kanalda, ne zaman? Audi Cup 2019 saat kaçta başlayacak?

Real Madrid-Tottenham maçı hangi kanalda?

Real Madrid Tottenham maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İspanya temsilcisi Real Madrid, son yılların yükselen takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti İngiltere temsilcisi Tottenham ile Audi Cup 2019'da mücadele edecek. Peki, Real Madrid Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman? Audi Cup 2019 saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

REAL MADRİD - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Audi Cup 2019'da Real Madrid ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Tottenham maçı bugün Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın kazananı, Fenerbahçe - Bayern Münih maçının kazananı ile final maçı oynayacak.

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