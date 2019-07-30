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  • 30.07.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 11:24

maçı hangi kanalda? 2019 Audi Cup 2019 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ile , Audi Cup 2019'da karşı karşıya geliyor. Süper Lig ekiplerinden Audi Cup'a katılacak ilk Türk takımı özelliğini taşıyan Fenerbahçe'nin heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmasının detayları belli oldu. Peki, hangi kanalda? 2019 Audi Cup 2019 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bayern Münih-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Yılda iki kere yapılan Audi Cup'ın bu sezonki turnuvası için geri sayım başladı. Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham'ın yer aldığı turnuvada temsilcimiz Fenerbaçhe ilk sınavını ev sahibi Bayern Münih karşısında verecek. Fenerbahçe bu maçı kazanması durumunda Real Madrid-Tottenham maçının kazananı ile final oynayacak. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2019 Audi Cup 2019 ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Audi Cup 2019'da ilk olarak Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Fenerbahçe maçı 30 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

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