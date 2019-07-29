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  • 29.07.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 12:56

ne zaman, saat kaçta? ?

Audi Cup 2019'da heyecan başlıyor. Fenerbahçe, Audi Kupası'nda Avrupa'nın 'devleri'ne karşı mücadele edecek. Sarı-Lacivertli takım ilk karşılaşmasını Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih ile oynayacak. Peki, ne zaman, saat kaçta? ?

Bayern Münih-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Audi Cup 2019'da Fenerbahçe, Bayern Münih'e karşı mücadele verecek. Dev takımların yer aldığı organizasyonda Real Madrid, Bayern Münih, Fenerbahçe ve Tottenham takımları yer alıyor. Fenerbahçe, Bayern Münih karşısından galibiyetle ayrılırsa Real Madrid-Tottenham maçının kazananı ile final oynayacak. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırsa üçüncülük maçına çıkacak. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Audi Cup 2019 hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Audi Cup 2019'da ilk olarak Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Fenerbahçe maçı 30 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

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