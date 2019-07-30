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  • 30.07.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 13:56

Son dakika: 'un ile ilgili başvurusu hakkındaki kararını açıkladı

Son dakika haberine göre 'un 'a 2010-2011 sezonu Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili yaptığı başvuruya ilişkin karar, CAS tarafından açıklandı. Açıklanan karara göre Trabzon'un na ilişkin itirazı reddedildi.

CAS 2010-11 sezonu ile ilgili kararını açıkladı

'un 'a 2010-2011 sezonu Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili yaptığı başvuruya ilişkin karar, CAS tarafından açıklandı. Açıklanan karara göre Trabzon'un na ilişkin itirazı reddedildi.

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