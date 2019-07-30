Trabzonspor'un CAS'a 2010-2011 sezonu Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili yaptığı başvuruya ilişkin karar, CAS tarafından açıklandı. Açıklanan karara göre Trabzonspor'un 2010-11 sezonuna ilişkin itirazı reddedildi.
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Trabzonspor'un CAS'a 2010-2011 sezonu Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili yaptığı başvuruya ilişkin karar, CAS tarafından açıklandı. Açıklanan karara göre Trabzonspor'un 2010-11 sezonuna ilişkin itirazı reddedildi.
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