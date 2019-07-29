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  • 29.07.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 19:13

Son dakika haberleri... İtalyanlar duyurdu: Falcao 'da

Son şampiyon de hareketli saatler yaşıyor. Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, 'nun 3 yıllığına Galatasaray ile anlaştığını duyurdu.

Falcao transferinde flaş gelişme!

Son şampiyon de hareketli saatler yaşıyor.

Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, 'nun 3 yıllığına Galatasaray ile anlaştığını duyurdu. Pedulla, geçtiğimiz günlerde Monaco'ya transferi sağlık kontrolünde sorun çıktığı için iptal olan Andre Silva'nın da yeniden Fransız ekibiyle temasa geçeceğini duyurdu.

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