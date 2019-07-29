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  • 29.07.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 20:57

1-1 | Maç sonucu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürüren bir yandan da üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı maçına hazırlanıyor. Bu güne kadar üç hazırlık maçından da beraberlikle ayrılan Fırtınası, son hazırlık maçında ile 1-1 berabere kaldı.

Fırtına'dan 4. beraberlik

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürüren bir yandan da üçüncü ön eleme turunda 8 Ağustos'ta karşılaşacağı maçına hazırlanıyor.

Bu önemli maç öncesi Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekip bu akşam ile hazırlık maçında karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-1 berabere ayrıldı.

4 MAÇTA BERABERLİK
fırtınası, 'da 2. Lig ekibi Haladas ile 0-0, Alman takımı Hoffenheim ile 3-3 ve İtalyan temsilcisi Parma ile 2-2 berabere kalmıştı. Verona maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un serisi 4 maça çıktı.

MAÇIN ARDINDAN YOLCULUK
Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek. Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra 3 gün izin yapacak.

Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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