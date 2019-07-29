Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 29.07.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 18:48

Son dakika: Luyindama'nın bonservisini aldı

Son dakika haberine göre , Christian Luyindama'nın bonservisinin satın alma opsiyonu ile 5 milyon Euro karşılığı 'den alındığını 'a bildirdi.

G.Saray resmen açıkladı! Bonservisi alındı

'den 5 milyon Euro karşılığı transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, 3 sezon boyunca 'dan toplamda 3 milyon 150 bin Euro garanti ücret alacak.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri