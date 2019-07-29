Standard Liege'den 5 milyon Euro karşılığı transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, 3 sezon boyunca Galatasaray'dan toplamda 3 milyon 150 bin Euro garanti ücret alacak.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.