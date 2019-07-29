Galatasaray Radamel Falcao bombasını her an patlatabilir! GS Store şimdiden hazır...

Galatasaray, Kolombiyalı'nın transferini her an açıklayabilir... Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde bulunan Radamel Falcao'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Galatasaray da taraftarına sürpriz bir hazırlık planı yaptı. İşte Falcao transferindeki son dakika gelişmeleri, golcü yıldızın açıklamaları ve Galatasaray'ın GS Store bombası...



29.07.2019 16:42 - Son Güncelleme: 29.07.2019 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





