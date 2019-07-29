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Galatasaray Radamel Falcao bombasını her an patlatabilir! GS Store şimdiden hazır...

Galatasaray, Kolombiyalı'nın transferini her an açıklayabilir... Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde bulunan Radamel Falcao'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Galatasaray da taraftarına sürpriz bir hazırlık planı yaptı. İşte Falcao transferindeki son dakika gelişmeleri, golcü yıldızın açıklamaları ve Galatasaray'ın GS Store bombası...

29.07.2019 16:42 - Son Güncelleme: 29.07.2019 16:53
Galatasaray Radamel Falcao bombasını her an patlatabilir! GS Store şimdiden hazır...

Falcao transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, çalışmalarını dört koldan görürüyor...

Galatasaray Radamel Falcao bombasını her an patlatabilir! GS Store şimdiden hazır...

Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu transferinde sona geldiği öğrenildi.

Galatasaray Radamel Falcao bombasını her an patlatabilir! GS Store şimdiden hazır...

Fotomaç'ın derlemesine göre; Kolombiyalı golcü ile anlaşan, Monaco kulübünü de ikna etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar tüm mesaisini transferi bitirmeye harcıyor...

Galatasaray Radamel Falcao bombasını her an patlatabilir! GS Store şimdiden hazır...

Öte yandan ANTENA 2'de yayınlanan habere göre; Falcao geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Radamel Falcao bombasını her an patlatabilir! GS Store şimdiden hazır...

Kolombiyalı yıldız, bazı kulüplerin tekliflerini doğrularken herhangi bir takım ismi vermekten ise kaçındı.

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